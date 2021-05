Copasir, Delmastro: Casellati e Fico non possono tacere come le forze politiche

“I Presidenti di Camera e Senato Fico e Casellati intervengano per ripristinare la legalità nella vicenda che coinvolge il Copasir. Dopo l’importante appello di 40 costituzionalisti che hanno ricordato come la presidenza del Comitato di controllo spetti all’opposizione il loro silenzio è un brutto segnale. Fratelli d’Italia ha più volte posto il tema delle garanzie costituzionali, del rispetto della legge e degli equilibri parlamentari. Casellati e Fico non possono tacere come stanno facendo strumentalmente le forze politiche. Il loro ruolo impone una presa di posizione chiara e forte”.

Lo dichiara Andrea Delmastro, deputato di Fratelli d’Italia.