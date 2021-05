“Il coprifuoco è una misura folle, devastante per il nostro sistema economico, assolutamente irragionevole e inutilmente punitiva. Inoltre, in una Nazione democratica, non è prerogativa del Governo stabilire se e quando la gente possa uscire di casa. Se tutto verrà confermato, siamo pronti ad organizzare delle iniziative contro questa follia”.

Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.