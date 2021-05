Covid, Meloni: smascherato bluff Governo su pace fiscale, ripartono 35 milioni di cartelle con sinistra prevale sempre il livore ideologico e mai il buonsenso

“Smascherato il bluff del governo Draghi sulla pace fiscale: dal primo maggio ripartono 35 milioni di euro di cartelle esattoriali. Altro che ripartenza: per famiglie e imprese, già messe in ginocchio da pandemia e chiusure insensate, è in arrivo un vero e proprio salasso. Fratelli d’Italia aveva chiesto al governo, con emendamenti all’ultimo Decreto sostegni, di azzerare debiti e tasse per tutte quelle attività che non hanno potuto lavorare per le restrizioni volute da Conte e Draghi. Ma con la sinistra alla guida della maggioranza e del governo, come dimostra anche la conferma del coprifuoco, prevale sempre il livore ideologico e quasi mai il buonsenso”.

Lo dichiara il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.