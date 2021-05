Lazio: contrari a Ptpr che danneggia imprese e turismo e blocca opere necessarie all’ambiente e alle comunità

“Fdi ha votato contro un Piano Paesistico che non ascolta le richieste dei Sindaci. Un PTPR che la maggioranza Zingaretti ha imposto senza valutare gli emendamenti presentati, scavalcando il Consiglio Regionale, rinunciando al proprio ruolo istituzionale e ai doveri verso i cittadini del Lazio, per compiacere i maggiorenti del PD insediati al MIBACT e gli alleati dell’ultima ora alla Pisana. Questo Piano è un atto contro le Amministrazioni Comunali che vedranno sfumare gli investimenti privati e le opportunità di sviluppo del territorio, perché con queste regole non potranno fare altro che minute manutenzioni con le loro scarse risorse. Il PTPR di cui Zingaretti oggi si vanta è l’ennesimo duro colpo che l’Amministrazione Regionale di Sinistra sferra al tessuto imprenditoriale del Lazio, piccole e medie aziende di costruzioni, artigiane, agricole, imprese turistiche, sportive, balneari che chiedevano invece un segnale di fiducia per tornare a lavorare. Colpito anche l’ambiente, infatti con le restrizioni illogiche agli interventi di riqualificazione edile si cancella il bonus 110% per l’efficienza energetica e si rinuncia a ridurre le emissioni di CO2”. Così in un comunicato i consiglieri regionali del Lazio di FdI.

