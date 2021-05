Tragedia della Meloria, Commissione difesa: giustizia per caporalmaggiore Giuseppe Iannì, escluso dalla lista delle vittime del dovere

I deputati di Fratelli d’Italia della Commissione Difesa, Deidda, Ferro e Galantino, con una interrogazione rivolta ai Ministri della Difesa e dell’Interno, hanno chiesto, in vista del 50° anniversario della tragedia della Meloria previsto il prossimo 9 novembre, di inserire a pieno titolo nell’elenco delle vittime del dovere il Caporalmaggiore e militare della Folgore, Giuseppe Iannì. Per una assurda trafila giudiziaria, infatti, è stato escluso dalla lista ufficiale ed ‘equiparato’ ai suoi colleghi Parà;

“Una ferita ancora aperta per i familiari che si sono visti richiedere indietro quanto dovuto dalla legge e una maggiore sofferenza quella dicitura ‘equiparato’, come se il Caporalmaggiore fosse in qualche modo scomparso in un altro incidente e non insieme ai militari”, sostengono la deputata calabrese Wanda Ferro con i colleghi di FdI e il Dipartimento Difesa del movimento di Giorgia Meloni”;

“Si tratta di un provvedimento di giustizia e regalare, finalmente, pace alla famiglia del Caporalmaggiore Iannì, ricordando che proprio le nostre Forze Armate non lasciano indietro nessuno. Per il prossimo 9 novembre chiediamo, inoltre, che tutta Italia ricordi questa tragedia e onori la memoria dei Caduti dei nostri Parà della Folgore”, concludono gli esponenti della Commissione Difesa