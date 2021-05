Covid, Meloni: Governo prenda atto fallimento cashback e metta quei miliardi su ristori

«La Corte dei Conti chiede risposte al governo sul cashback, misura fortemente voluta da Conte e dalla maggioranza Pd-M5s. Fratelli d’Italia ha chiesto in ogni sede, con proposte puntuali presentate in Parlamento, di sospendere questo provvedimento da circa 5 miliardi di euro e di destinare quelle risorse ai ristori per imprese e lavoratori colpiti da una profonda crisi economica. Io stessa ho detto al premier Draghi quando lo ho incontrato che spendere miliardi, in tempi di pandemia, per dichiarare guerra al contante e fare la lotteria degli scontrini è inutile oltre che incomprensibile. Ora che non è più solo FdI a sollevare il tema il governo prenda atto del fallimento e dia un segnale di discontinuità con il suo predecessore: sospenda il cashback e metta sui ristori quei miliardi».

Lo dichiara il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.