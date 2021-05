Vaccini, Lollobrigida: Marche prima per somministrazione, complimenti al Presidente Acquaroli

“Desidero esprimere i miei complimenti, e quelli del gruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, al presidente Francesco Acquaroli e alla sua giunta per aver portato le Marche ad essere la prima Regione italiana per somministrazione di vaccini. La nuova amministrazione, nonostante si sia insediata nel pieno della seconda ondata della pandemia, si sta rivelando come un simbolo di efficienza. Una squadra caratterizzata da capacità di sperimentare soluzioni efficaci e innovative, come ad esempio l’installazione di sistemi di ventilazione nelle scuole, per mettere in sicurezza tutti i cittadini marchigiani”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.