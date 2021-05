Elezioni, Montaruli: Governo e maggioranza istituzionalizzano sospensione diritto voto

“Dopo più di un anno dall’inizio dell’epidemia non siamo più in una situazione emergenziale, sconosciuta e caotica che possa giustificare lo spostamento delle elezioni. Invece, a cominciare dal coprifuoco, governo e maggioranza stanno procedendo all’istituzionalizzazione delle sospensioni di alcuni diritti fondamentali e oggi chiedono un’ulteriore posticipo delle elezioni. Si sta spostando una finestra elettorale come se votare fosse un vezzo o un capriccio di qualche parlamentare di opposizione mentre è un diritto degli italiani e che FDI difenderà con tutte le forze”.

Così Augusta Montaruli, deputato di Fratelli d’Italia intervenendo in Aula alla discussione generale sul provvedimento per il differimento delle consultazioni elettorali.