Turismo, Caramanna: chiediamo a ministro Garavaglia risposte a settore penalizzato. Aboliamo il coprifuoco.

“Siamo seriamente preoccupati per la campagna di vaccinazione che va a rilento e per alcune decisioni che potrebbero essere letali per un settore economico strategico come il Turismo. In questi giorni gli operatori e i tour operator stanno programmando la ripartenza e l’Italia rispetto a paesi come la Spagna e la Grecia, dove basta un tampone molecolare per entrare, resterà esclusa dai flussi estivi. Infatti, per chi decide oggi di venire in Italia e’ prevista la quarantena obbligatoria e il coprifuoco alle ore 22.00, misure che non rappresentano di certo un aiuto per far ripartire il Turismo, settore trainante della nostra economia. Solo una visione miope e priva di programmazione può pensare in queste condizioni di intercettare flussi stranieri per la prossima estate. Già paesi strategici per il nostro turismo come gli Usa, la Russia e la Germania stanno facendo il sold out nelle isole greche e spagnole.

Chiediamo, quindi, al ministro Garavaglia di dare risposte immediate e farsi portavoce in Consiglio dei ministri di un settore fortemente in difficoltà e continuamente colpito da politiche sbagliate che lo penalizzano”.

Così il responsabile dipartimento Turismo di Fratelli d’Italia, Gianluca Caramanna.