Covid, Lollobrigida: eliminare coprifuoco come Global Compact. Camera voti nostro Odg

“Ho sottoscritto la petizione popolare degli amici della Lega per abolire il coprifuoco, perché la proposta del partito di Salvini chiede la stessa cosa che Fratelli d’Italia ripete da tempo: va eliminata una misura inutile, che non limita i contagi ma solo la libertà d’impresa e dei cittadini. Per questo invitiamo tutti i deputati a votare il nostro Ordine del giorno per cancellare questo provvedimento illogico. Fu proprio grazie a un Odg che riuscimmo a bloccare il Global compact per difendere i confini dell’Italia dall’immigrazione incontrollata. Domani può essere una storica occasione per difendere il diritto alla libertà degli italiani”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.