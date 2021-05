Covid, Meloni: settore matrimoni ed eventi privati umiliato da Draghi e Conte, Fdi chiede al Governo di indicare data certa per ripartenza

«Fratelli d’Italia ribadisce la sua vicinanza agli operatori del settore dei matrimoni e degli eventi privati che oggi stanno manifestando davanti Montecitorio e in tutta Italia. Parliamo di un comparto che vale oltre 60 miliardi di euro e che coinvolge decine di migliaia di aziende, ma che è stato umiliato dai governi Conte e Draghi e dimenticato anche nell’ultimo decreto “riaperture”. Tantissime coppie non hanno nessuna prospettiva, sono costrette da mesi a rinviare continuamente la data delle nozze e chiedono una cosa semplice: fateci sposare. Fratelli d’Italia chiede al Governo di indicare una data certa: è un settore che può ripartire domattina e che può farlo in sicurezza, perché capace di lavorare con appositi protocolli e nel rispetto di tutte le norme anti-contagio. Basta perdere tempo».

Lo dichiara il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.