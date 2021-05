Mafia nigeriana, Ferro: radicata sul territorio come più volte denunciato da Fdi

“Fratelli d’Italia esprime soddisfazione per l’operazione “Hello Bross” condotta dai Carabinieri e dalla Squadra Mobile de L’Aquila che ha permesso l’arresto di numerosi appartenenti all’organizzazione mafiosa nigeriana Black Axe. Traffico di stupefacenti, sfruttamento della prostituzione, truffe romantiche, truffe informatiche e riciclaggio anche attraverso la compravendita di bitcoin. Sono diversi i reati contestati ma dobbiamo ricordare però come la mafia nigeriana si caratterizzi anche per la spietatezza dei suoi rituali macabri. Per primi abbiamo denunciato il pericolo e la radicalizzazione di questa mafia chiedendo assieme al presidente Giorgia Meloni di dare alla Commissione Antimafia la possibilità di occuparsi della mafia nigeriana. Una richiesta purtroppo disattesa. I continui arresti, in ultimo quelli di oggi, denotano invece quanto questa mafia sia radicata e sia necessario un focus parlamentare per poter fornire agli inquirenti e alle Forze dell’ordine maggiori strumenti di contrasto”.

Così Wanda Ferro, vicecapogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia.