Pnrr, Butti: bene su banda larga e 5G ma grave silenzio Governo su Cdp e Enel

“In merito alla replica del presidente Draghi sul PNRR, giudico positivamente l’aumento delle risorse destinate a banda larga e 5G. Del resto era una richiesta unanime della politica. Giudico scontato che il territorio debba essere connesso rapidamente e che debba avvenire rapidamente. Ma ancora una volta il presidente Draghi non ci racconta “come” raggiungere l’obiettivo. Il silenzio del governo rispetto a quanto accade in queste ore nel CdA di Cassa Depositi e Prestiti, in ordine al futuro di Open Fiber, è assordante. Preoccupante il silenzio del governo sull’impegno futuro di Enel, colosso apprezzato nel mondo anche delle rinnovabili, per l’implementazione delle reti BUL”.

Lo dichiara Alessio Butti, deputato di Fratelli d’Italia e responsabile Tlc di FDI.