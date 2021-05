Pnrr, Deidda: Governo coinvolga il Parlamento sulle riforme strutturali del Recovery. La Sardegna marita più rispetto e attenzione

“Ancora una volta, nella sua replica, il Premier Draghi cita opere in tutte le Regioni fatta eccezione per la Sardegna e come denunciato ieri, risulta allarmante che la maggioranza non abbia neanche fatto distinzione tra Italia meridionale ed insulare: territori, questi, profondamente distinti e distanti e con bisogni diversi”, così Salvatore Deidda, Deputato sardo di FdI;



“Nella nostra risoluzione – prosegue Deidda – che verrà bocciata dopo il parere contrario del Governo, chiediamo di mettere al voto parlamentare tutti gli atti conseguenti alle comunicazioni rese e le fasi di esame e approvazione dei singoli stati di attuazione del Piano, nonchè l’elaborazione delle modalità procedurali che permettano l’effettiva fruizione delle risorse nei tempi previsti e di coinvolgere il Parlamento nella individuazione ed elaborazione delle riforme strutturali che dovranno garantire l’attuazione del Piano evitando il ricorso a legge delega. Così facendo, almeno, noi di Fratelli d’Italia potremo controllare se la nostra Isola sarà coinvolta nei progetti”, conclude Deidda

Condividi