Sudan, Fidanza: auguri di pronta guarigione a Padre Carlassare

“Faccio i miei auguri di pronta guarigione a Padre Christian Carlassare, il missionario italiano e vescovo eletto della diocesi di Rumbek, in Sud Sudan, che e’ stato ferito da due uomini armati”. Così il capodelegazione di Fratelli d’Italia- ECR e responsabile Esteri di FdI, Carlo Fidanza.

“Quanto accaduto deve far riflettere tutti noi -ha spiegato Fidanza, che è anche co-presidente dell’intergruppo per la libertà religiosa del Parlamento

europeo- sulla tragedia in atto in molti paesi del mondo, soprattutto nelle aree di crisi, nei confronti dei nostri fratelli cristiani. Ci aspettiamo ora una forte e decisa reazione da parte della comunità internazionale”.