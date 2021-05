Covid: chiesta immediata calendarizzazione commissione inchiesta, Fico la nega

“Nel corso della conferenza dei capigruppo, Fratelli d’Italia ha ufficialmente chiesto la calendarizzazione della proposta di Legge Meloni-Lollobrigida-Bignami sull’Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell’emergenza sanitaria causata dalla diffusione pandemica del virus SARS-CoV-2 e sul mancato aggiornamento del piano pandemico nazionale. Purtroppo il Presidente Fico non ha proceduto alla calendarizzazione spiegando che non potrà essere inserita prima di 60 giorni dalla programmazione in Commissione. Un obbligo previsto dal regolamento ma derogabile con l’accordo unanime dei gruppi. Spiace constatare che alcune forze della maggioranza si siano opposte a questo strumento di trasparenza, evidentemente non interessate ad approfondire le tante questioni opache legate alla gestione dell’emergenza e più in generale della crisi legata al Covid 19. La verità è che agitare lo strumento della commissione d’inchiesta come alternativa alla sfiducia a Speranza, un ministro a nostro avviso responsabile della malagestione della pandemia, è solo un modo per evitare l’assunzione di responsabilità per rimuoverlo con un’azione forte e palese. Auspichiamo che i partiti rimuovano immediatamente tutti gli ostacoli burocratici per ottenere trasparenza e la necessaria commissione specificamente dedicata a questo”. Lo dichiarano il capogruppo e il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida e Tommaso Foti.

