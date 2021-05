Covid, Delmastro: coerente nostra mozione su Speranza. Lega e FI spieghino loro no

“Fratelli d’Italia ha presentato una mozione di sfiducia al ministro Speranza, uomo i cui neuroni concepiscono solo le chiusure per affrontare la pandemia e la cui farsa, immorale e criminale, è che i monatti e gli untori sarebbero ristoratori, baristi, pizzaioli, barbieri e non di chi da più di un anno dallo scoppio della pandemia al governo non ha organizzato ancora una sanità, le scuole. Noi abbiamo presentato questa mozione coerentemente con quanto abbiamo sempre sostenuto: se gli alleati di centrodestra non l’hanno votata sono loro che devono spiegare”.

Così Andrea Delmastro, deputato di Fratelli d’Italia intervenendo alla trasmissione “Oggi è un altro giorno” in onda su Rai 1.