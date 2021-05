Dl Covid, Delmastro: Formentini abbandoni discussioni su Odg di Fdi. Lavorare insieme per archiviare Speranza

“Formentini, infilandosi improvvidamente in una lunare discussione sul valore dell’odg di FdI sul coprifuoco, ricorda che l’Italia non sottoscrisse il Global Compact non per un odg di Fdi, ma perché la Lega era al governo. Il medesimo ragionamento vale per la sottoscrizione della via della seta, altresì detta via della sottomissione? Chi era al governo? Perché venne sottoscritta? Perché solo oggi la Lega si allinea sulle posizioni di Fdi di contrasto della penetrazione cinese in Italia dopo avergli spalancato le porte? Abbandoniamo queste discussioni e lavoriamo, fin da oggi, insieme per superare la stagione chiusurista in Italia e per archiviare, con un voto al Senato, l’infausta pagina di Speranza”.