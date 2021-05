Recovery, Bucalo: per Sicilia ennesima presa in giro

“Una clamorosa svista, oppure una negligenza? Governo e maggioranza continuano a trascurare la Sicilia, altro che 40% di stanziamenti. Le reali risorse impiegate attraverso il PNRR, sono altamente insufficienti a garantire un adeguato sviluppo infrastrutturale all’isola più grande del Mediterraneo. Le uniche opere infrastrutturali presenti nel Recovery Plan sono quelle relative all’ammodernamento della rete ferroviaria Messina-Catania-Palermo, già in parte stanziate: tutto il resto è un bluff. Inoltre, la provincia di Messina, la più importante per flussi turistici e per l’agroalimentare, è stata dimenticata. Per questo motivo ho presentato una risoluzione in commissione, ad integrazione del PNRR, con la quale chiedo il completamento del doppio binario sulla tratta Messina-Palermo, il miglioramento della strada intervalliva di collegamento Nebrodi-Catania, la ristrutturazione e l’ampliamento del presidio ospedaliero di S. Agata di Militello”.



Così il deputato di Fratelli d’Italia Carmela Ella Bucalo, componente della commissione Lavoro.