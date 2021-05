Covid, Cirielli: “Il Governo consenta ai militari in missione di rientrare in Italia”

“E’ paradossale che continuino ad atterrare voli dall’India e da qualsiasi altra Nazione del mondo senza alcun controllo rigoroso, mentre i militari in missione all’estero non possono rientrare in licenza per un eccesso di cautela. Tutto questo è assurdo oltre che vergognoso”. Lo dichiara, in una nota, il Questore della Camera e membro della commissione Affari Esteri Edmondo Cirielli (FdI): “Mi chiedo, a questo punto, a cosa sia servita l’ordinanza del ministro Speranza che disponeva l’immediato stop ai voli provenienti dall’India. Fatto sta che – aggiunge Cirielli – non si può concedere il ritorno in Patria a chi si è recato in quella Nazione pur sapendo della grave pandemia in atto e, contemporaneamente, impedire ai nostri soldati impegnati in missioni di pace di riabbracciare le loro famiglie. Urge un chiarimento da parte dei ministri della Salute e della Difesa, Speranza e Guerini, perché ci troviamo di fronte ad una decisione davvero incomprensibile che va immediatamente rivista” conclude Cirielli.

