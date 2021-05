DL Elezioni, Montaruli: lingua dei segni sia presente nei seggi

“Chiediamo di riconoscere la lingua dei segni italiana quale lingua propria della comunità sorda e delle loro famiglie. La LIS venga utilizzata negli spot istituzionali e all’interno dei seggi. Ad oggi se un sordo entra in un seggio non trova nessuno che possa comunicare con lui. C’è una barriera che costringe all’isolamento e che non indigna quanto dovrebbe. È indispensabile che questo odg di Fratelli d’Italia venga approvato perché crediamo che senza questo riconoscimento venga leso un diritto fondamentale: il diritto al voto e la piena accessibilità”.



Così il deputato di fratelli d’Italia Augusta Montaruli, illustrando in Aula il suo Odg al Dl Elezioni.