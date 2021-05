DL Elezioni, Prisco: si rinviano ma primarie PD vanno avanti

“Fratelli d’Italia chiede al Parlamento di esprimersi sulla necessità di non rinviare mai più le elezioni. Nonostante l’aiuto dei vaccini, non si può escludere l’arrivo di un’ulteriore ondata pandemica ma una Nazione civile si deve dotare di adeguati protocolli sanitari per evitare altri rinvii di quella che è la maggiore espressione di sovranità popolare. Lo scorso anno il rinvio delle elezioni fu motivato con un verbale che il Cts inviò al Ministero. Ora, quel verbale si è scoperto non esistere. Evidentemente non vi erano le condizioni politiche per chiedere ai cittadini di esprimersi. Però, quando lo svolgimento delle attività democratiche sono utili alla sinistra, come per le primarie del Pd, queste si svolgono regolarmente. L’espressione del voto è un diritto fondamentale: molti si riempiono la bocca di essere difensori della democrazia e delle libertà ma oggi non sono insieme a Fratelli d’Italia in questa battaglia”.



Così Emanuele Prisco, deputato di Fratelli d’Italia intervenendo in Aula al Dl Elezioni.