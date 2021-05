Assegno unico: ministro Bonetti smentisce Draghi. Dopo iniziale entusiasmo misura posticipata

“Nel suo discorso alle Camere il presidente Draghi aveva annunciato l’introduzione dell’assegno unico di 250 euro per ogni figlio a partire da luglio 2021 ma ieri la ministra Bonetti ha smentito il premier affermando che questa misura partirà a regime da gennaio 2022 e che il solo percorso comincerà dal primo luglio. Ci auguriamo che il grande entusiasmo delle prime ore del governo intorno a questo importante provvedimento non fosse solo un atteggiamento di facciata, usato strumentalmente per guadagnare facile consenso. Fratelli d’Italia vigilerà affinché l’assegno unico possa essere davvero uno strumento utile e di supporto a tante famiglie italiane”.



Lo dichiarano in una nota i deputati di Fratelli d’Italia Paolo Trancassini e Lucia Albano, che sull’assegno unico hanno presentato una interrogazione al governo.