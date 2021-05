Covid, Iannone: Campania prima in tutti indicatori di rischio ed ultima in quello vaccinale

“La Campania è la regione in Italia con RT più alto e con il maggior numero di persone attualmente positive, mentre è ultima per la percentuale di popolazione che ha completato la vaccinazione. Tra i dati del Ministero e il rapporto aggiornato pubblicato dalla Fondazione Gimbe continua ad emergere la ‘Caporetto’ di De Luca, che rischia di far tornare, dopo appena una settimana, la Campania in zona arancione. Un disastro nel disastro con categorie che non ne possono più del semaforo impazzito”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Commissario regionale di FdI in Campania.