Dl Covid, Caiata: bene proroga approvazione bilanci consultivi e preventivi. Una boccata d’aria per gli Enti pubblici

“La proroga al 31 maggio del termine ultimo per gli Enti Pubblici per la deliberazione dei Bilanci di previsione 2021 e di rendicontazione relativi all’esercizio 2020 è una conquista importante ottenuta grazie all’accoglimento del mio Ordine del Giorno al Dl Covid e successivamente recepito dal governo all’interno del Decreto Legge “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. L’Italia deve ripartire e affinché ciò sia possibile non dobbiamo dimenticare nessun settore. Non si poteva trascurare in alcun modo il lavoro frenetico che ha visto, negli ultimi mesi, gli uffici delle Pubbliche Amministrazioni e degli Enti Locali, impegnati nel recepire i nuovi interventi legislativi e ogni altro provvedimento utile ad affrontare l’emergenza Covid-19. Era non solo necessario, ma anche doveroso, prorogare i termini per permettere una corretta redazione dei documenti di Bilancio, che possa tener conto così delle programmazioni di ripartenza economica e di benessere per il Paese e per gli Italiani. Una visione lungimirante, che permette a tutto il sistema Italia, dal pubblico al privato, di riorganizzarsi, in vista della ripartenza economica offerta dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per costruire l’Italia del Futuro”.



Lo dichiara Salvatore Caiata, deputato di Fratelli d’Italia.