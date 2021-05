Pnrr, Montaruli: Governo arrogante ha esautorato il Parlamento

“La data del 30 aprile per la presentazione del PNRR non era una scadenza perentoria. Il governo Draghi ha agito in modo arrogante violando la partecipazione democratica di tutte le forze politiche ed esautorando il Parlamento da quelle che sono le sue funzioni costituzionali. Non ci è stata data la possibilità e il tempo di formulare le nostre osservazioni ledendo quella rappresentatività parlamentare che i cittadini italiani hanno affidato ai singoli partiti”.

Così il deputato di Fratelli d’Italia Augusta Montaruli, ospite della trasmissione Start in onda su Sky tg24.