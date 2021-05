Covid, Lollobrigida: Corona pass a Bolzano limita diritti

“L’apertura di una istruttoria del Garante della privacy sul Corona pass adottato dalla provincia autonoma di Bolzano, per gli ingressi in locali pubblici e strutture ricettive o sportive, dimostra la confusione che regna sul tema dei pass vaccinali. Il Garante aveva già sottolineato che trattamenti dei dati personali che possono limitare le libertà personali devono essere inseriti in un preciso quadro normativo. Cosa che sembra non aver fatto il presidente Kompatscher, che di fatto crea cittadini di serie A e B. Questo non è accettabile in una democrazia. FDI valuterà ogni iniziativa volta a ristabilire la parità dei diritti per tutti gli italiani. Il governo intervenga immediatamente. L’Alto Adige è in Italia nonostante Svp”.