Covid: iniziative in tutte le regioni d’Italia a sostegno dei lavoratori

Grande successo per l’iniziativa lanciata da Fratelli d’Italia che ieri sera ha replicato in tutte le piazze d’Italia la fiaccolata, organizzata poche sere fa davanti a palazzo Chigi con il presidente Giorgia Meloni, per manifestare contro il coprifuoco, una misura irragionevole che infligge un colpo mortale alla nostra economia, che non ha alcun senso nella lotta alla pandemia ma che al contrario limita la libertà dei cittadini.

Nella giornata di oggi, festa dei lavoratori, il dipartimento Lavoro del partito ha organizzato, nei centri storici di tutte le città della penisola dove le serrande delle attività sono chiuse a causa della crisi incombente, dei flash mob durante i quali i parlamentari, gli esponenti locali e i simpatizzanti di Fratelli d’Italia hanno esposto uno striscione con la scritta: “Non è festa senza lavoro”.

Così una nota di Fratelli d’Italia.