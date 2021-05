Bufera CSM, Varchi: ministro Cartabia riferisca in Parlamento

“In merito alle notizie sui verbali del CSM, dobbiamo rilevare che la situazione e’ quanto meno opaca, preoccupante, che va ad aggravare la già fortemente minata credibilità della magistratura italiana a seguito delle vicende legate a Palamara”. Così la deputata e capogruppo di Fratelli d’ Italia in commissione Giustizia.

“È iniziato l’esame della nostra proposta di legge per istituire una commissione di inchiesta sullo scandalo Palamara ma è necessario un ulteriore passo avanti. Chiediamo che il ministro Cartabia venga a riferire in Parlamento al più presto e faccia chiarezza su questo ennesimo caso”.

