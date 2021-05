Covid: domani conferenza stampa Fdi

Presentazione PdL su rinegoziazione affitti locali commerciali.

Domani, martedì 4 maggio alle ore 11.00 in via della Scrofa 43, Fratelli d’Italia presenta la proposta di legge per la rinegoziazione degli affitti commerciali a tutela dei danni da Covid-19. Alla conferenza stampa partecipano i capigruppo alla Camera e al Senato, Francesco Lollobrigida e Luca Ciriani e i parlamentari Riccardo Zucconi, primo firmatario della PdL, Daniela Santanchè, Salvatore Caiata, Massimiliano De Toma e Nicola Calandrini.

L’evento sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook di Fratelli d’Italia.





Nota per la stampa

L’ingresso nei locali di via della Scrofa 43, nel rispetto delle norme di sicurezza, sarà contingentato e rispetterà le modalità previste dalla circolare dei Deputati Questori per lo svolgimento di conferenze stampa alla Camera dei deputati. Potranno accedere i giornalisti accreditati dall’Associazione stampa parlamentare (ASP). Per agevolare il lavoro dei colleghi giornalisti, la conferenza verrà trasmessa in diretta online su Facebook dalla pagina ufficiale di Fratelli d’Italia.