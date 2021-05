Minori, Bellucci: presentiamo esposto per chiedere al Ministro Cartabia di fare luce sul sistema degli affidi in Piemonte

“La conferenza stampa che abbiamo organizzato oggi alla Camera dei Deputati conferma l’impegno di FDI nella tutela dei minori e nel volere fare chiarezza sul sistema degli affidi illeciti e delle case famiglia. Per questo abbiamo presentato un esposto per chiedere alla Ministro della Giustizia Marta Cartabia di accertare la verità sulla vicenda degli affidi in Piemonte. Una regione dove sono state riscontrate delle gravi opacità in merito al sistema degli affidi dei minori che, come dimostrato dalla commissione d’inchiesta regionale, ha evidenziato degli illeciti in un’alta percentuale di casi, con minori che hanno subito un ingiusto allontanamento dai propri genitori.

L’avvio dei lavori della Commissione Parlamentare d’inchiesta sugli affidi e le case famiglia è solo il primo passo verso la verità su delle vicende che, da nord a sud, coinvolgono cenitnaia di famiglie in cerca di verità e ascolto. Una situazione frutto di un meccanismo che, in Italia, coinvolge migliaia di minori, purtroppo veri e propri invisibili a causa dell’assenza di un monitoraggio puntuale dei minori allontanati dalla famiglia. Cercare la verità significa proteggere il supremo interesse del minore e lo Stato deve mettere in campo tutti gli strumenti per dare ai bambini quella serenità e quella garanzia di giustizia che gli è dovuta”.



Lo dichiara Maria Teresa Bellucci, capogruppo Fratelli d’Italia in commissione Infanzia e Adolescenza al termine della conferenza stampa relativa alla presentazione dell’esposto di FDI sul sistema degli affidi in Piemonte.