Deidda: auguri ai nostri uomini e donne per 160° anniversario della costituzione dell’esercito italiano

“Ho avuto il grande onore, come commissario della competente Commissione Difesa, di scoprire, e ho ancora tanto da imparare, quanto sia grande e preziosa la professionalità degli uomini e delle donne dell’Esercito Italiano, che oggi compie il 160° anniversario dalla nascita. Una grande famiglia che, ogni giorno, lavora e si adopera per il bene della nostra Nazione, sacrificando la propria vita e gli affetti. In guerra come in pace, gli uomini e le donne dell’Esercito portano in dote la missione di garantire sicurezza e aiuto alla popolazione, e non solo in Italia, ma anche in ogni angolo del globo. A loro, tramite il Generale Serino, Capo di Stato maggiore dell’Esercito, gli auguri da parte di Fratelli d’Italia e un grande grazie, con la garanzia del nostro impegno di lavorare per migliorare la loro vita, a livello professionale e in ogni aspetto”, è quando dichiara Salvatore Deidda, Capogruppo in Commissione Difesa e Resp. Dip. Difesa per FdI

