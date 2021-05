Scuola, Frassinetti: latino e greco fondamentali nel liceo classico

“Questa mattina il ministro dell’Istruzione Bianchi, durante l’audizione con le commissioni congiunte di Camera e Senato, ha dichiarato che non ha intenzione di sminuire il liceo classico ma anzi di volerlo potenziare. Il liceo classico va valorizzato e non può essere definito tale senza lo studio del greco e del latino che vanno insegnati entrambi nella loro integrità. L’Italia ha avuto un ruolo fondamentale nello sviluppo della civiltà antica e nel tempo è stato dimostrato come il liceo classico sia una scuola unica, un’eccellenza nazionale che ha formato studenti che hanno ottenuto brillanti risultati in tutte le facoltà, ivi comprese quelle ad indirizzo scientifico”.