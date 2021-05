Alimenti, Fidanza: l’Ue autorizza commercializzazione larve, pronti a difendere nostra filiera agroalimentare

“Oggi la stessa Europa che vorrebbe imporci un sistema delle etichettature degli alimenti fortemente penalizzante come il Nutriscore, autorizzata la commercializzazione come alimento delle larve gialle essiccate. Secondo un’analisi Coldiretti-Ixè, il 54% degli italiani non è intenzionato ad abbandonare la pizza per un piatto di insetti, che non hanno valori nutrizionali soddisfacenti e soprattutto il loro utilizzo solleva non pochi problemi dal punto di vista della sicurezza alimentare. Noi siamo pronti a difendere a Bruxelles la nostra dieta e soprattutto i nostri agricoltori e tutti coloro che lavorano nella nostra filiera agroalimentare, nota in tutto il mondo per la sua unicità”.

Così il capodelegazione di Fratelli d’Italia-ECR al Parlamento europeo, Carlo Fidanza.