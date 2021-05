Animali, Rizzetto: Governo si dice animalista ma oggi boccia Odg per inasprire pene

“Ogni giorno diversi esponenti di questo governo vanno in televisione a riempirsi la bocca sul tema dell’animalismo, dichiarando la propria sensibilità sull’argomento. Gli stessi oggi in aula hanno dato parere contrario all’odg di Fratelli d’Italia che chiede un inasprimento delle pene per chi maltratta gli animali. Questa ipocrisia va smascherata una volta per tutte: non basta sbandierare a parole il proprio rispetto verso gli animali se puoi quando questo si potrebbe tradurre in azioni concrete ci si tira vilmente indietro”.



Così il deputato di Fratelli d’Italia Walter Rizzetto, intervenuto in Aula sul Dl sicurezza alimentare.