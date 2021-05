Deidda: bene impegno della Difesa per programmi Aves, eccellenza delle forze armate. Soddisfazione di Fdi

“Siamo sicuramente soddisfatti dell’impegno mantenuto dalla Difesa sui programmi per il comparto ad ala rotante dell’Esercito: vera eccellenza delle Forze Armate che ha bisogno di maggiore attenzione, adeguati finanziamenti, dotazioni di mezzi e personale”, così Salvatore Deidda, Capogruppo di FdI in Commissione Difesa, dopo aver ricevuto risposta dal Sottosegretario Pucciarelli con un elenco di finanziamenti ai programmi pluriennali e un’attenzione anche all’alimentazione del personale destinati al medesimo comparto, dopo una sua interrogazione in merito.

Il Deputato Deidda ricorda, inoltre, di aver già fatto visita – insieme al collega viterbese Mauro Rotelli e il collega Davide Galantino – all’Aves di Viterbo e di aver molto apprezzato la professionalità del personale, dimostrata anche recentemente durante una visita della stessa Commissione Difesa ai Lagunari in una dimostrazione di azione congiunta.

“Noi di Fratelli d’Italia continueremo a vigilare – conclude l’esponente di FdI – e pressare il Governo, affinché tutte le criticità delle nostre eccellenze vengano risolte e porteremo in Commissione i resoconti delle nostre visite dimostrando la nostra piena vicinanza alle nostre Forze Armate”.

Link: https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=5/03603&ramo=CAMERA&leg=18