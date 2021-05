Dl Sostegni, Meloni: vittoria di Fdi la sospensione termini adempimenti liberi professionisti

“Vittoria di Fratelli d’Italia: approvato in Senato l’emendamento al decreto Sostegni che prevede la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di contagio da Covid. È una norma di buonsenso fortemente voluta da FdI e appoggiata trasversalmente da tutte le forze politiche, che mette fine ad un’assurda discriminazione tra lavoratori del pubblico impiego e liberi professionisti. Serve ora fare un passo in avanti e approvare subito il disegno di legge di FdI, a prima firma del senatore de Bertoldi, che equipara lo status dei liberi professionisti in caso di malattie o infortuni a quello dei lavoratori del pubblico impiego”.

Lo dichiara il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.