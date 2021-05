Lombardia: maggioranza vota compatta nostra mozione contro coprifuoco

“In Lombardia la maggioranza ci segue e vota compatta la nostra mozione contro il coprifuoco.

Ancora oggi il Governo non pone la prospettiva dell’abolizione del coprifuoco e a Roma è stato respinto da tutta la maggioranza l’ordine del giorno presentato da Fratelli d’Italia in proposito. Questo mette in crisi interi settori, che già sono in ginocchio per le conseguenze delle restrizioni e del lockdown. Pensiamo in primis alla ristorazione e al turismo, che hanno bisogno di aiuti e non di limitazioni inutili e irragionevoli.

Non vogliamo stare a guardare mentre viene devastata l’economia e oltre a scendere in piazza a Milano, come abbiamo fatto venerdì, abbiamo anche presentato una mozione che è stata discussa oggi in Consiglio regionale. Abbiamo impegnato la Giunta “a porre in essere ogni azione necessaria con il Governo ai fini dell’abolizione del coprifuoco”.

Siamo molto soddisfatti della risposta della maggioranza in Consiglio, che ha votato compatta. La Lombardia ancora una volta si fa portavoce di un’esigenza del Paese”

Lo dichiarano per Fratelli d’Italia il capogruppo Franco Lucente (primo firmatario) e i consiglieri Barbara Mazzali, Federico Romani e Patrizia Baffi.