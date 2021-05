Pnrr, Lollobrigida: Fdi chiede immediati chiarimenti su mancata pubblicazione testo

“Fratelli d’Italia chiede di sapere per quale motivo il PNRR inviato da Roma a Bruxelles, al contrario di quelli di altri paesi, ancora non è stato pubblicato sulla pagina web della Commissione relativa ai Piani nazionali. Ad oggi, non sappiamo se questa assenza sia dovuta ad un problema tecnico o di altra natura ma fino a quando il PNRR nazionale non verrà ufficialmente pubblicato sul sito nessuno potrà sapere nel dettaglio il contenuto dello stesso. E’ il testo discusso in Aula dal presidente Draghi oppure quello precedente che ancora compare sul sito del Mef? A questa e a tante altre domande sollevate dal collega Raffaele Fitto, pretendiamo risposte immediate”.

Lo dichiara in una nota il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.