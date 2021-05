Comunali, La Russa: Salvini convochi tavolo, da Fdi nessun no a candidati

“La scelta dei candidati sindaci di centrodestra nelle grandi città non è più rinviabile. Il ritardo della convocazione di un apposito vertice dei leader dei tre partiti forse inizialmente giustificato, diventa oggi l’evidente causa di incertezza o, peggio, di non scusabili polemiche. Fratelli d’Italia ha sempre correttamente chiesto a Matteo Salvini, capo del più grande partito di centrodestra, di convocare l’incontro necessario per decidere i candidati per vincere, che sono tutti di alto livello. Fratelli d’Italia e Giorgia Meloni non hanno fino ad oggi espresso alcun nome verso nessuno dei possibili candidati e nemmeno – a differenza degli alleati – espresso pubblicamente alcuna preferenza che, inevitabilmente se affidata ai media, diventa foriera di incomprensioni o di polemiche. Aspettiamo l’occasione, ora non più rinviabile, dell’incontro necessario per concordare amichevolmente i nomi dei candidati di centrodestra in tutte le grandi città per battere sinistra e M5s”.

Lo dichiara Ignazio La Russa, vicepresidente del Senato e senatore di Fratelli d’Italia.