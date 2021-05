Covid, Lollobrigida: assurdo no a posticipo coprifuoco

“La bocciatura dell’emendamento con cui Fratelli d’Italia chiedeva di posticipare il coprifuoco alle 24 è assurda. Chi al Senato ha votato contro, pur professandosi a parole favorevole, dovrà spiegarlo a quei cittadini arrabbiati che non comprendono il senso di una misura illogica. FDI si sta battendo con ogni forza contro un provvedimento insensato, che non è correlato a una strategia efficace contro il Covid. I contagi possono avvenire in qualsiasi ora della giornata e luogo: nelle piazze piene dove si festeggia uno scudetto e sui mezzi pubblici. Inoltre la richiesta di posticipare il coprifuoco arriva da tutte le Regioni italiane, con l’obiettivo di dilatare la fascia oraria nella quale offrire un servizio, come la ristorazione, per evitare ulteriori assembramenti e per aiutare le attività imprenditoriali”.

Lo ha detto intervenendo a Oggi è un altro giorno il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.