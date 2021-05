DL Sostegni, Foti: snellire procedure superbonus 110

“Fratelli d’Italia ritiene indispensabile snellire radicalmente le procedure del Superbonus 110: occorre eliminare la presentazione del certificato di conformità urbanistica se si vuole che l’agevolazione sia adeguatamente sfruttata e non rimanga tale solo sulla carta. I 6500 interpelli resi da privati e aziende all’Agenzia delle Entrate attestano come l’attuale disciplina per accedere al Superbonus appare vessatoria, contraddittoria e degna di uno stato di polizia più che di uno stato di diritto”.

Così Tommaso Foti, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati intervenendo all’incontro “La filiera edilizia unita per il Superbonus”, organizzato dall’Ance.

