Dl Sostegni, La Pietra: approvati emendamenti FdI su operatori montagna. Risorse distribuite in maniera più equa

“Grazie a Fratelli d’Italia sarà possibile consentire un’equa ripartizione delle risorse stanziate dal dl Sostegni tra le Regioni e le diverse località sciistiche, premiando quelle stazioni che si trovano a vivere condizioni di maggiore difficoltà. Infatti, sono stati approvati tre nostri emendamenti al decreto legge che puntano a stabilire criteri oggettivi nell’assegnazione delle risorse. Da tempo avevamo denunciato che stabilire che i ristori fossero concessi in ragione delle presenze turistiche del 2019 significava penalizzare quelle località legate a un turismo di prossimità, in particolare i comprensori appenninici. Invece, grazie agli emendamenti di Fratelli d’Italia il Fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l’anno 2021 sarà ripartito secondo modalità più eque, evitando le distorsioni che portavano alcuni territori ad avvantaggiarsi rispetto ad altri. Ora saremo vigili affinchè, qualora il governo intenda apporre la fiducia a questo provvedimento, i nostri emendamenti non siano espunti dal testo. Sarebbe l’ennesima beffa per migliaia di lavoratori che da troppo tempo attendono adeguati e giusti ristori”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Patrizio La Pietra.