Omicidio Cerciello, Rampelli: vicinanza a familiari Di Mario, caduto con coraggio da servitore dello stato

“Abbiamo chiesto giustizia per il vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega, assassinato con 11 coltellate. La sentenza arrivata ne riscatta in parte il sacrificio e rende giustizia ai suoi familiari che devono comunque ricevere sostegno da parte delle istituzioni. La nostra più sentita vicinanza a loro, alla moglie di Mario, caduto in servizio e con coraggio da servitore dello Stato. Ora ci auguriamo che espiino la condanna in Italia e non siano estradati negli Usa come primo passo verso una scarcerazione. Non sarebbe la prima volta. A pensar male si fa peccato, ma…”.

E’ quanto dichiara in una nota Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera e deputato di Fdi.