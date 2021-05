Sicilia: da Fdi pieno sostegno alla proposta di legge su zone franche montane

Una delegazione dei gruppi parlamentari di Fratelli d’Italia di Camera e Senato – tra i quali le parlamentari siciliane Ella Bucalo, Tiziana Drago e Carolina Varchi con Tommaso Foti, Salvatore Deidda e Patrizio La Pietra – ha incontrato oggi i sindaci in rappresentanza dei 133 comuni siciliani interessati dalla proposta di legge regionale, al vaglio del Senato, di cui era stata relatrice all’ARS, Rossana Cannata di FDI.

“Con questa legge si potrà finalmente dare piena attuazione ad una parte dello Statuto della Regione Sicilia, un’occasione storica per affermare il diritto di combattere ad armi pari contro lo spopolamento e i disagi delle zone interne della Sicilia. È necessaria una fiscalità di sviluppo per consentire agli enti locali di superare le difficoltà legate alla mancanza di risorse e avviare così una stagione felice di progettualità e programmazione. Da Fratelli d’Italia pieno sostegno alla legge sulle zone franche montane siciliane”, ha dichiarato il deputato di FDI Carolina Varchi intervenuta in rappresentanza della delegazione alla manifestazione in corso davanti Palazzo Montecitorio a Roma, affiancata dalle parlamentari Bucalo e Drago.