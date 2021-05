Terremoti, Rizzetto: il mio Friuli ringrazia e non dimentica

“Avevo un anno quando ero tra le braccia di mia nonna che con fatica riuscì a centrare la porta per scappare di casa mentre la terra tremava. Una scossa che sfiorò il nono grado della scala Mercalli rase al suolo interi paesi causando quasi mille morti. Eppure l’allora onorevole Zamberletti – esempio morale di rettitudine – nominato commissario straordinario, mostrò all’Italia e al mondo intero come gli interventi più difficili si possano realizzare in modo onesto e con velocità. Per la rinascita di oggi mi auguro che sia un buon viatico il modello che ricostruì il mio Friuli, una regione che ringrazia e non dimentica”.

Così il deputato friulano di Fratelli d’Italia Walter Rizzetto, intervenendo in Aula per ricordare il devastante sisma di 45 anni fa.