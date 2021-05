Toscana, Fantozzi: Regione e Governo investano in sicurezza. Il lavoro non diventi una roulette russa

“Più ispettori, maggiori controlli e interventi più diffusi e omogenei sul territorio regionale. Serve uno sforzo straordinario per abbattere drasticamente il numero degli infortuni sul lavoro. Una vigilanza corretta e non vessatoria rappresenta una garanzia per le imprese stesse, che così non vanno incontro a cadute di competitività. Gli incidenti sul lavoro non sono frutto di casualità. Non basta avere un lavoro se non è accompagnato da tutele, diritti e sicurezza” chiede il Consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Vittorio Fantozzi, Vicepresidente della Commissione Sviluppo economico, che presenterà un atto per chiedere alla Giunta regionale investimenti per la sicurezza nei luoghi di lavoro.

“Una morte sul lavoro è una tragedia irrimediabile per le famiglie e le comunità interessate. Dove i controlli latitano e le misure di sicurezza scarseggiano il lavoro diventa una roulette russa. Non conta essere nel G7 se il prezzo è il sangue di tante ragazze come Luana o di tanti ragazzi” sottolinea Fantozzi.