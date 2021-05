Toscana, Petrucci: La Commissione speciale vaccini non ha senso. Duro scontro per la Presidenza, la maggioranza scricchiola ancora una volta

Il Consigliere regionale di Fratelli d’Italia, componente della Commissione Sanità, attacca: “Riunione iniziata con oltre un’ora di ritardo”

“Nel giorno del suo insediamento la Commissione speciale vaccini ha dimostrato tutta la sua inutilità. La riunione è iniziata con oltre un’ora di ritardo ed è andato subito in scena un duro scontro per la presidenza. Di fatto, è il doppione della commissione sanità, tanto che la maggioranza partecipa con i soliti membri, siamo all’assurdo! La Commissione non è riuscita ad eleggere il presidente e quindi spetterà all’ufficio di Presidenza nominarlo. Io proporrò il consigliere Scaramelli!” dichiara il Consigliere regionale Diego Petrucci, componente della Commissione Sanità.

“Siamo all’imbarazzo assoluto, una commissione del genere avrebbe senso se vi fosse per lo meno un percorso condiviso, così, invece, non fa altro che creare ulteriori frizioni. Fratelli d’Italia ha deciso di non partecipare alla Commissione speciale perché non se ne capisce né il senso né l’obiettivo e oggi se ne è avuta la riprova” sottolinea Petrucci.