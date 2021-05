Turismo, Albano: Governo brancola nel buio su agevolazioni settore camping

“Fratelli d’Italia prende atto con preoccupazione della difficoltà di un Governo che brancola nel buio sulle agevolazioni da destinare alle imprese del settore del camping”.

Così Lucia Albano, deputato di Fratelli d’Italia, commenta la risposta del ministro delle Finanze all’interrogazione al Ministro delle Finanze sulle norme contenute nel Decreto Liquidità.

“Fdi – conclude Albano – aveva chiesto chiarimenti sulla possibile rivalutazione di beni e partecipazioni per le imprese del “settore alberghiero e termale” che operano all’aria aperta, in particolare i campeggi e villaggi turistici. Il Ministero ha risposto che ‘è necessario effettuare approfondimenti che permettano di ricostruire la ratio legis del regime agevolativo’ dimostrando di non conoscere ciò che scrive”.

