Abruzzo, conferenza delle regioni: riconoscimenti per l’Abruzzo e Marsilio

“Il presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, è stato nominato tra i componenti del nuovo Ufficio di Presidenza della Conferenza delle Regioni e con il rinnovo delle Commissioni, all’Abruzzo viene confermata la presidenza di quella “ Politiche per il Turismo” – che da Commissione speciale diventa permanente – ed assegnato l’incarico di coordinatore vicario della Commissione Istruzione, Università e Ricerca. Riconoscimenti non di poco conto per la nostra regione e per il Presidente che testimoniano il ruolo che l’Abruzzo ha assunto, soprattutto nella gestione dell’emergenza sanitaria, e la valenza delle scelte responsabili e coraggiose poste in essere da Marsilio, dall’inizio della pandemia ad oggi, che hanno permesso alla nostra regione di distinguersi su scala nazionale. La Conferenza delle Regioni rappresenta un fondamentale luogo di confronto e sintesi e poter svolgere funzioni di prim’ordine significa avere la possibilità di offrire un maggior contributo fattivo per lo sviluppo e la crescita del nostro territorio. Le nostre congratulazioni e l’augurio di un proficuo lavoro al presidente Marsilio – confermato anche come rappresentante della delegazione italiana, per la Regione Abruzzo, del Comitato delle Regioni Unite dell’Unione Europea – e ai due assessori regionali, Daniele D’Amario (Commissione Politche per il Turismo) e Pietro Quaresimale (Commissione Istruzione, Università e Ricerca) per l’impegnativo lavoro che li attende”.

La nota congiunta del Capogruppo e dei consiglieri di Fdi in Consiglio regionale, Guerino Testa, Umberto D’Annuntiis e Mario Quaglieri.